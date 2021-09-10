10.09.2021 (07:15)

Этап боевого развертывания завершился в Уссурийске в ходе Чемпионата Вооруженных Сил РФ по пожарно-спасательному спорту

Этот этап является одним из важнейших элементов соревнований профессионального мастерства – это «Боевое развертывание». Представителям судейской коллегии, приходится оценивать команды особенно тщательно, в случае спорной ситуации и равных баллах у команд за другие этапы чемпионата – именно этот этап станет решающим для принятия победного решения.

В ходе этапов чемпионата военные пожарные демонстрируют мастерство в преодолении полосы препятствий на скорость с использованием штатных средств для борьбы с огнем, раскладке рукавов, штурме стены при помощи лестниц, тушении открытых очагов возгорания, ловкости владения средствами пожаротушения.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 человек в составе 12 команд из Южного, Западного, Центрального и Восточного округов, Северного флота, 12-го Главного управления Министерства обороны, Управления коменданта охраны МО РФ, а также видов (родов) войск ВС РФ и центральных органов военного управления МО РФ. Впервые вне конкурса участвует команда представителей МЧС России.

«Цель проведения чемпионата по пожарно-спортивному спорту — это популяризация и дальнейшее развитие пожарно-прикладного спорта среди пожарных Вооруженных сил Российской Федерации, выявления сильнейших спортсменов и команд для участия в соревнованиях, а также создание и укрепление учебной и материально-технической базы для занятий огнеборцев пожарно-прикладными и спасательными видами спорта» - пояснил руководитель соревнований начальник службы пожарной безопасности ВС РФ полковник Дмитрий Щипанов.

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