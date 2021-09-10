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10.09.2021 (02:00)

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

Фото Видео

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения (РКН)
«Союз-2.1В» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета РКН.

Пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в», летно-конструкторские испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2013 году, боевые расчеты Космических войск провели уже в седьмой раз.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

Метки:
Плесецк , Космические войска
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