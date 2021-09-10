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10.09.2021 (02:30)

Наземные средства Космических войск ВКС приняли на управление запущенный в интересах Минобороны России космический аппарат

Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1В» и выведение на орбиту космического аппарата прошли в штатном режиме.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют
в штатном режиме.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2551».

В обеспечении запуска космического аппарата были задействованы около 300 военнослужащих и специалистов гражданского персонала, а также более 30 средств управления космическими аппаратами, систем и комплексов сбора, обработки и отображения телеметрической информации отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Космические войска
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