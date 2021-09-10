10.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы очистили более 180 га территории в Мартунинском районе вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе

«Группа разминирования завершила отчистку местности прилегающей к населенному пункту Колхазашен от взрывоопасных предметов. Всего отчищено свыше 20 га прилегающей территории, обнаружено 12 взрывоопасных предметов», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Харитонов.

За 2,5 месяца ежедневного выполнения задач саперами очищенно и разминировано более 180 гектаров территорий населенных пунктов Мачкалашен, Херхан, Гергер, Колхозашен, расположенных вблизи линии разграничения сторон. Разминирование местности осуществлялось для проведения сельскохозяйственных работ и выпаса домашнего скота жителями Нагорного Карабаха.

«Всего в Мартунинском районе отчищено 183 га прилегающей территории, обнаружено 139 взрывоопасных предметов, которые вывезены на полигон для их дальнейшего уничтожения»», - уточнил С.Харитонов.

Работы по гуманитарному разминированию местности продолжаются в соответствии с поданными заявками адрес командования российского миротворческого контингента от представителей власти районов Нагорного Карабаха.

Для выполнения задач по разминирование, военнослужащие применяют защитные общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2, миноискатели ИМП-С2 и переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», обнаруживающие взрывные устройства на основе радиоэлектронных компонентов и схем, а также в труднодоступных местах задействованы военнослужащие с минно-розыскными собаками.

Всего с 23 ноября 2020 г. российскими саперами проверено 1 937 зданий (из них 33 социально значимых объектов), очищено более 683 километров дорог и свыше 2 281 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 25 803 взрывоопасных предметов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице