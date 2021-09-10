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10.09.2021 (01:45)

Военные учреждения культуры принимают участие в фестивале «Таврида-АРТ»

8 сентября 2021 г., в день 80-летия начала трагической блокады Ленинграда на одной из площадок фестиваля состоялся "Вечер памяти героев Ленинграда", который сопровождался показом фотографий Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи "Невская твердыня". Выставка собрала около 50-ти исторических фотографий тяжелейшего периода в жизни блокадного Ленинграда.

Напомним, что 10 сентября 2021 г. в рамках образовательной программы фестиваля сотрудники Студии художников им.М.Б.Грекова Полина Минеева и Екатерина Камынина проведут для гостей форума уникальный мастер-класс по написанию военного портрета.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Музеи
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