10.09.2021 (01:45)

Военные учреждения культуры принимают участие в фестивале «Таврида-АРТ»

8 сентября 2021 г., в день 80-летия начала трагической блокады Ленинграда на одной из площадок фестиваля состоялся "Вечер памяти героев Ленинграда", который сопровождался показом фотографий Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи "Невская твердыня". Выставка собрала около 50-ти исторических фотографий тяжелейшего периода в жизни блокадного Ленинграда.

Напомним, что 10 сентября 2021 г. в рамках образовательной программы фестиваля сотрудники Студии художников им.М.Б.Грекова Полина Минеева и Екатерина Камынина проведут для гостей форума уникальный мастер-класс по написанию военного портрета.

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