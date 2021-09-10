10.09.2021 (04:00)

ВДВ впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М в ходе ССУ «Запад-2021»

Всего на площадку приземления «Житово» в Рязанской области будет десантировано более 30 единиц БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

На аэродроме «Дягилево» в Рязанской области десантники провели швартовку техники батальона Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка и ее загрузку в самолеты военно-транспортной авиации.

В ходе подготовки техники к десантированию боевые машины десанта БМД-4М были зашвартованы на парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У с использованием многокупольных парашютных систем МКС-350-12М2, позволяющие осуществлять десантирование тяжелой техники и ее быстрый перевод в боевое положение после приземления.

После швартовки и подготовки техники к десантированию, был осуществлен ее вывод к местам стоянки самолетов, где личный состав Рязанского полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения приступил к переводу техники в положение для десантирования под контролем офицеров воздушно-десантной службы.

«Мы впервые подготовили штатными экипажами боевых машин такое количество новейшей боевой техники БМД-4М для практического боевого десантирования», - подчеркнул заместитель командира Тульского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Серпухов. По его словам «далее самолеты с техникой осуществят перелет на аэродром «Ульяновск-Восточный», откуда осуществят вылет для практического массового десантирования на площадку приземления «Житово» в Рязанской области».

Всего на площадку приземления «Житово» в Рязанской области будет десантировано более 300 военнослужащих и 30 единиц современных БМД-4М, после чего десантники отработают задачи по захвату и выводу из строя объектов аэродрома условного противника, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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