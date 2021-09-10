10.09.2021 (03:15)

В вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2021»

Пространственный размах учения составляет более двух тысяч километров – от акватории Балтийского моря в Калининградской области до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях.

Практические действия войск (сил) стартовали одновременно на девяти полигонах – «Кириловский», «Струги Красные», «Мулино», «Погоново», «Хмелевка», «Правдинский», «Добровольский», «Дорогобуж» и «Вольский», расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь – «Обуз-Лесновский», «Брестский», «Чепелево», «Домановский» и «Ружанский».

В совместном стратегическом учении «Запад-2021» участвуют около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Из них на территории Республики Беларусь в учении задействовано 12800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

От государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран в составе созданной коалиционной группировки войск в учении «Запад-2021» принимают участие около 2 тыс. военнослужащих.

При этом максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит соответственно 6400 человек.

Целями учения являются – проверка уровня готовности и способности органов военного управления войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства, их взаимодействия в ходе ведения боевых действий; получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами Российской Федерации и Республики Беларусь. Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств в текущем году.

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