10.09.2021 (01:15)
В Калужской области военнослужащие дальней авиации почтили память жертв фашизма
Командование и личный состав полка дальней авиации, базирующегося в Калужской области, почтили память жертв фашизма.
В авиаполку прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам, отслужена заупокойная лития, состоялись встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Перед военнослужащими и всеми присутствующими выступили должностные лица авиационного полка, которые напомнили о подвиге советского народа в годы самой кровопролитной войны в истории человечества.
Совместно с военнослужащими и ветеранами в памятных мероприятиях приняли участие юнармейцы.
Помимо этого, перед началом мероприятий личный состав авиаполка дальней авиации организовал уборку территории, прилегающей к священным местам.
Мероприятия проходили под руководством временно исполняющего обязанности заместителя командира авиационного полка по военно-политической работе майора Ивана Субботина