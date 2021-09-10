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10.09.2021 (01:15)

В Калужской области военнослужащие дальней авиации почтили память жертв фашизма

Командование и личный состав полка дальней авиации, базирующегося в Калужской области, почтили память жертв фашизма.

В авиаполку прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам, отслужена заупокойная лития, состоялись встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Перед военнослужащими и всеми присутствующими выступили должностные лица авиационного полка, которые напомнили о подвиге советского народа в годы самой кровопролитной войны в истории человечества.

Совместно с военнослужащими и ветеранами в памятных мероприятиях приняли участие юнармейцы.

Помимо этого, перед началом мероприятий личный состав авиаполка дальней авиации организовал уборку территории, прилегающей к священным местам.

Мероприятия проходили под руководством временно исполняющего обязанности заместителя командира авиационного полка по военно-политической работе майора Ивана Субботина

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Дальняя авиация
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