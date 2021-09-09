09.09.2021 (21:30)

Бородинская битва в творчестве писателей

Заседание вел начальник военно-художественной студии писателей, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Силкин.

Ведущий редактор военно-художественной студии писателей, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Шигин выступил с докладом на тему: «Подвиг русских воинов в Бородинском сражении в творчестве российских и советских писателей.

Поэты Владимир Силкин, Александр Савицкий, Евгений Захарченко, Петр Краморенко и другие члены литературного объединения прочитали свои стихи, посвященные Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сражению.

После этого участники заседания обсудили стихотворения нового члена литературного объединения Инны Деминой.

Напомним, что литературное объединение имени Героя Советского Союза писателя Владимира Васильевича Карпова при военно-художественной студии писателей ЦДРА организовано с целью оказания помощи авторам в создании художественных произведений прозы, поэзии, драматургии, публицистики, отражающих сегодняшний день армии и флота, составления и подготовки к выпуску сборников прозаических, поэтических, драматургических, публицистических и литературно-критических произведений военно-патриотической тематики, а также для осуществления координации деятельности литераторов, пишущих на армейскую и флотскую темы.

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