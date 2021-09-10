10.09.2021 (00:45)

Молодые лётчики и штурманы дальней авиации ВКС выполнили полеты в Калужской области

Экипажи молодых лётчиков и штурманов авиационного полка дальней авиации выполнили плановые полеты на дальних бомбардировщиках Ту-22М3.

Учебно-тренировочные полеты проходили под контролем опытных инструкторов. Экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, технику пилотирования с элементами воздушной навигации, а также взаимодействие с группой руководства полетами.

«В летнем периоде обучения молодые офицеры отрабатывают основные элементы боевой подготовки, они должны продемонстрировать полученные навыки и знания. По итогам года перед ними стоит задача выполнить налет в количестве 100 часов», — сообщил командир авиационного полка дальней авиации полковник Олег Тимошин.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено 10 вылетов, задействовано 7 единиц авиационной техники, а также свыше 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

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