10.09.2021 (00:15)

Музей дальней авиации в Энгельсе отметил своё 21-летие

В Саратовской области на территории Энгельсского соединения дальней авиации отметил своё 21-летие Музей 22-й Гвардейской тяжёлой бомбардировочной Донбасской Краснознамённой авиационной дивизии. Этот уникальный музей под открытом небом был открыт 9 сентября 2000 года.

Ежегодно его посещают более 5 тыс. Экскурсии проводит лично директор музея – майор запаса Сергей Воронов.

К 2000 году на аэродроме Энгельс скопилось более сотни различных боевых самолётов, подлежащих разделке на металлолом. Тогда и родилась идея сохранить часть уникальных боевых машин. Специальная комиссия отобрала по одному образцу каждого типа, затем самолёты перекатили на заранее подготовленные площадки.

Для музея выделено помещение, где представлены модели самолётов, стенды, иллюстрирующие историю дальней авиации, приборные панели самолётов, авиационное вооружение. Также имеется книга для отзывов, в которую оставляли записи при памятных встречах президенты Российской Федерации Борис Ельцин и Владимир Путин, доктор технических наук Евгений Кулага, главный конструктор стратегического ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк, лётчик-испытатель генерал-лейтенант Лев Козлов, первая женщина космонавт Валентина Терешкова и другие.

На стендах музея по часовой стрелке представлена история авиабазы, начиная с 1936-го года. Одним из уникальных экспонатов является обломки первого фашистского самолёта, сбитого женщинами из авиаполка Марины Расковой.

В экспозиции музея находятся самолеты Ил-62, ЗМС-2, Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ту-95, Ту-22, Ту-134, Л-39; крылатые ракеты Х-55, Х-22нА, Х-20м, КСР-2уд; авиабомбы - ФАБ-9000м, ФАБ-5000м, ФАБ-3000м, ФАБ-1500м, ФАБ-500м, ФАБ-250м, ФАБ-250тс, САБ-250т, ОФАБ-250, НОСАБ-100тк, ДОСАБ-100тк; исторически ценные предметы, включая атрибутику дальней авиации, памятные фотографии, обломки редких самолётов.

Наиболее частые посетители музея – школьники и студенты, с которыми проводится большая военно-патриотическая работа.

Справочно: Место под музей на аэродроме Энгельс выбрано не случайно. С 1932 года пройден путь от авиационной школы пилотов до крупнейшей в России авиабазы стратегической авиации. В 1941-1942 гг. под командованием прославленной лётчицы, майора Марии Расковой, в Энгельсе были сформированы и подготовлены к боевой работе три женских авиационных полка, летавших на трёх типах самолётов. Всего за годы войны здесь прошли подготовку более трёх тысяч крылатых защитников родины. 190 человек за боевые подвиги были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Сегодня на стоянке музея под открытом небом собраны мощные стратегические бомбардировщики, ракетоносцы, самолёты специального и вспомогательного назначения, состоявшие на вооружении Дальней авиации со второй половины пятидесятых годов и по настоящее время.

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