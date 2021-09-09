09.09.2021 (20:30)

На легендарном крейсере «Аврора» открылась выставка, приуроченная к 80-летию начала блокады Ленинграда

В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого — на крейсере «Аврора» — открылась электронная выставка, приуроченная к 80-летию начала блокады Ленинграда 8 сентября 1941 года.

На выставке представлены документальная кинохроника жизни и борьбы блокадного Ленинграда.

Тема блокады не случайна для «Авроры». Когда к концу 30-х годов крейсер окончательно устарел, и в мае 1941 года народный комиссар Военно-Морского Флота СССР адмирал Николай Кузнецов подписал приказ о присвоении наименования «Аврора» одному из новых крейсеров проекта 68, намеченных к закладке в 1941 году. Легендарную «Аврору» ожидала участь сдачи на слом, но этому помешало начало Великой Отечественной войны, крейсер продолжал флотскую службу в качестве плавучей базы подводных лодок.

Когда войска немецко-фашистской группы «Север» в сентябре 1941 года оказались на ближайших подступах к Ленинграду, с «Авроры» сняли девять 130-мм орудий. Их установили между Дудергофом (пос. Можайский) и Киевским шоссе на позиции протяженностью 12 км. Боевые расчеты этих орудий почти все погибли в боях, но задержали продвижение противника, нанеся ему огромные потери в живой силе и технике. В память о героях-артиллеристах батареи «А» («Аврора») сооружены мемориалы у Вороньей горы и Киевского шоссе. Часть орудий меньшего калибра была снята с крейсера и передана в июле 1941 года на корабли Чудской военной флотилии. Одно 130-мм орудие с «Авроры» установили на бронепоезде «Балтиец», который успешно громил врага на подступах к Ленинграду.

Сама же «Аврора» почти всю войну находилась в военном порту Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов). В сентябре 1941 года боевые расчеты оставшихся на крейсере артиллерийских установок отражали ожесточенные налеты авиации противника. От попаданий вражеских снарядов и авиабомб корабль получил многочисленные подводные и надводные пробоины. Возникла угроза, что крейсер, получивший крен 23 градуса, ляжет на правый борт и затонет. Мужественные и решительные действия личного состава спасли положение. Открыв кингстоны противоположного борта и притопив корабль, моряки на ровном киле поставили его на грунт. В сентябре 1944 года «Аврору» подняли и перевели для ремонта в Ленинград.

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