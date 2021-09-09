09.09.2021 (20:00)

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском заводе состоялась церемония закладки новейшего корабля противоминной обороны «Афанасий Иванников»

Сегодня в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялась торжественная закладка новейшего корабля противоминной обороны (ПМО) «Афанасий Иванников» проекта 12700 «Александрит» для Военно-Морского Флота.

Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В мероприятии также приняли участие генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, первый заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Андрей Бузинов, главный советник генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, депутат Государственной Думы РФ Михаил Романов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева, глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, главный инженер Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Константин Голубев, а также работники и ветераны предприятия.

Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова кораблю присвоено действующее наименование «Афанасий Иванников» в честь Героя Советского Союза, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком «Т-115» 6-го дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы Северного флота, капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова. Корабль ПМО «Афанасий Иванников» станет девятым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ России. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Выступая на церемонии, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что корабли этого проекта показали себя очень хорошо и на испытаниях, и на практике в море при решении поставленных задач.

«Мы посмотрели и проанализировали, как ведёт себя этот минный тральщик и в Балтийском море, и на Севере. Это комфортный и надёжный корабль как для экипажа, так и для выполнения боевых задач. ВМФ, безусловно, нужны такие корабли. Корабль противоминной обороны проекта 12700 универсальный, обладает большим модернизационным запасом», — сказал адмирал Николай Евменов.

Корабли ПМО проекта 12700:

- водоизмещение — около 890 тонн;

- длина — около 62 м;

- ширина — около 10 м;

- полная скорость хода — около 16 узлов;

- экипаж — 44 чел.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице