09.09.2021 (19:00)

Ансамбль РВСН «Красная звезда» выступит с концертной программой в день образования подмосковной Власихи

Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» выступит с обширной концертной программой в день образования главного гарнизона РВСН — подмосковной Власихи.

Выступление состоится на главной сцене Дворца культуры 11 сентября.

За более чем часовую программу солисты творческого коллектива самые известные композиции из своего репертуара и песни военных лет.

В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России. Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, фирменный стиль коллектива и яркие выступления солистов — всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4,5 тыс. концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

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