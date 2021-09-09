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09.09.2021 (18:45)

В Омском филиале Военной академии МТО прошло инструкторско-методического занятие по физической подготовке

В Омском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва с командирами подразделений и профессорско-преподавательским составом кафедры физической подготовки проведено инструкторско-методическое занятие по физической подготовке на тему: «Организация и методика проведения форм физической подготовки».

Цель занятия — формирование единого подхода к организации и методике проведения форм физподготовки, совершенствование навыков и умений командиров подразделений в организации и проведении утренней физической зарядки и спортивно-массовой работы, а также повышение знаний и совершенствование командно-методических навыков курсовых офицеров-преподавателей.

В ходе мероприятия отработаны учебные вопросы по организации и методике проведения утренней физической зарядки и спортивно-массовой работы.

На занятии оценивалась теоретическая подготовленность командиров подразделений, знания основных руководящих документов, практические навыки в проведении форм физподготовки.

Определены основные направления в совершенствовании методики проведения форм физической подготовки, а также цели и порядок подготовки к смотру спортивно-массовой работы для привлекаемых категорий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Физподготовка
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