09.09.2021 (18:30)

Победители конкурса «Аварийный район» АрМИ–2021 вернулись в пункт постоянной дислокации в Хабаровске

Команда Вооруженных Сил Российской Федерации, победившая в конкурсе «Аварийный район» Армейских международных игр–2021, прибыла в Хабаровск. В состав команды триумфаторов входили исключительно военнослужащие хабаровского соединения 12-го Главного управления Минобороны России (ГУМО).

В аэропорту Хабаровска чемпионов встретили командир воинской части, глава Хабаровского района, члены семей, а также юнармейцы отряда «Истоки».

Это уже третья победа российских военнослужащих в данном конкурсе.

Военнослужащие 12-го ГУМО РФ в июне этого года стали победителями всеармейских соревнований среди аварийно-спасательных формирований Минобороны России, а также других профильных ведомств — Госкорпорации «Росатом» и МЧС России.

Представив Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе, проводимом в Социалистической Республике Вьетнам, военные специалисты подтвердили звание чемпиона, обойдя команды Вьетнама и Республики Беларусь.

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