09.09.2021 (17:35)

Подразделения обеспечения и охраны Бологовского ракетного соединения выполнили учебные задачи в полевом районе

Подразделения обеспечения и охраны Бологовского соединения РВСН совместно с ракетными полками выполнили учебные задачи при несении боевого дежурства на полевых позициях и в полевых районах.

Так, военнослужащие в полевых условиях отработали организацию питания, банно-прачечное и транспортное обеспечение, а также обеспечение материальными средствами. Подразделения охраны и обороны выполнили задачи по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника, по организации охраны и маскировки подразделений.

В учебном полевом районе Бологовского ракетного соединения было проведено множество практических занятий, тренировок, технических мероприятий по направлениям профессиональной деятельности. С отдельными частями и подразделениями дополнительно проводились тактические и тактико-строевые занятия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице