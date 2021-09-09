09.09.2021 (16:50)

На полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии состоялось открытие совместного стратегического учения «Запад–2021»

На полигоне Обуз-Лесновский в Республике Беларусь состоялась торжественная церемония открытия совместного стратегического учения «Запад–2021».

В церемонии открытия приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич, заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан по воздушно-десантной подготовке полковник Виктор Житник и личный состав воинских контингентов стран-участниц — Белоруссии, Казахстана и России.

«Я желаю вам всем от имени Министра обороны Российской Федерации успешно показать свои знания, навыки, возможности вооружения, военной и специальной техники, свои личные качества на этих учениях и победить условного противника», — сказал в своем приветственном слове к участникам учения генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Замглавы военного ведомства также выразил уверенность в том, что учение поможет укрепить дружеские взаимоотношения и усилить безопасность государств-участников.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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