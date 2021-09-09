Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.09.2021 (17:55)

Выставку Экспедиционного центра Минобороны России и РГО за время работы в Новосибирске посетило более 7 тыс. человек

Более 7 тыс. человек посетило выставку Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации и Российского географического общества (РГО) за время работы в Новосибирске.

На выставке представлен бронекатер БК-31, экипаж которого принимал участие в Сталинградской битве в составе Волжской военной флотилии. Кроме того, гостям выставки продемонстрирован гермошлем ГШ-6, профилактический вакуумный костюм «Чибис», космический скафандр типа «Орлан-Д» и другие атрибуты первых космических полетов. Также на выставке представлено около 195 экспонатов, посвященных изучению европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов. Гости выставки смогут узнать много интересных фактов из жизни знаменитых российских и зарубежных исследователей, географов, геологов и путешественников.

По завершении работы экспозиции в Новосибирске самолеты военно-транспортной авиации доставят экспонаты в Кызыл, столицу Республики Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Учение четырех стран «Рубеж-2021» перешло в активную фазу на горном полигоне Эдельвейс в Киргизии
В Киргизии российские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 обеспечили поддержку войск на учении «Рубеж-2021»
В ходе учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» военнослужащие сорвали планы условного противника
Войска ЦВО впервые получили бронеавтомобили «Тайфун 4х4»

Метки:
Русское географическое общество , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false