09.09.2021 (17:55)

Выставку Экспедиционного центра Минобороны России и РГО за время работы в Новосибирске посетило более 7 тыс. человек

Более 7 тыс. человек посетило выставку Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации и Российского географического общества (РГО) за время работы в Новосибирске.

На выставке представлен бронекатер БК-31, экипаж которого принимал участие в Сталинградской битве в составе Волжской военной флотилии. Кроме того, гостям выставки продемонстрирован гермошлем ГШ-6, профилактический вакуумный костюм «Чибис», космический скафандр типа «Орлан-Д» и другие атрибуты первых космических полетов. Также на выставке представлено около 195 экспонатов, посвященных изучению европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов. Гости выставки смогут узнать много интересных фактов из жизни знаменитых российских и зарубежных исследователей, географов, геологов и путешественников.

По завершении работы экспозиции в Новосибирске самолеты военно-транспортной авиации доставят экспонаты в Кызыл, столицу Республики Тыва.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице