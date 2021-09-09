Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.09.2021 (17:50)

В Самарской и Оренбургской областях началось учение с бригадой специального назначения ЦВО

В Самарской и Оренбургской областях началось учение с бригадой специального назначения Центрального военного округа (ЦВО).

Спецназовцы отрабатывают засады и налеты на базы противника, навыки скрытности действий, совершение маршей на большие расстояния. Кроме того, с военнослужащими проводятся тренировки по взаимодействию с авиацией, расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами и подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО.

Всего к учению привлечено около 400 военнослужащих бригады специального назначения, задействовано свыше 60 единиц техники, в основном — это бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Учение четырех стран «Рубеж-2021» перешло в активную фазу на горном полигоне Эдельвейс в Киргизии
В Киргизии российские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 обеспечили поддержку войск на учении «Рубеж-2021»
В ходе учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» военнослужащие сорвали планы условного противника
Войска ЦВО впервые получили бронеавтомобили «Тайфун 4х4»

Метки:
Центральный военный округ , Спецназ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false