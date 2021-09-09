09.09.2021 (17:50)

В Самарской и Оренбургской областях началось учение с бригадой специального назначения ЦВО

В Самарской и Оренбургской областях началось учение с бригадой специального назначения Центрального военного округа (ЦВО).

Спецназовцы отрабатывают засады и налеты на базы противника, навыки скрытности действий, совершение маршей на большие расстояния. Кроме того, с военнослужащими проводятся тренировки по взаимодействию с авиацией, расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами и подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО.

Всего к учению привлечено около 400 военнослужащих бригады специального назначения, задействовано свыше 60 единиц техники, в основном — это бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун».

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