09.09.2021 (05:00)

В Нагорном Карабахе при содействии российских миротворцев запущена водозаборная скважина, обеспечивающая подачу питьевой воды для более 2 тыс. жителей ближайших сёл



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Нагорном Карабахе при содействии российских миротворцев запущена водозаборная скважина, обеспечивающая подачу питьевой воды для более 2 тыс. жителей ближайших сёл

Российские миротворцы на всех этапах работ по восстановлению водоснабжения обеспечивали безопасность сотрудников водоканала. Специалисты водоканала выполнили профилактические мероприятия и установили автоматическую систему забора воды.

«Сегодня мы запустили в постоянном режиме насосную станцию, которая будет снабжать водой два села Мартунинского района, это Красный Базар и Тагавард. Неделю назад мы запускали в тестовом режиме, с сегодняшнего дня станция будет работать в полном объеме, так же поставили автоматику для бесперебойной работы. Более 2000 человек будет обеспеченно водой. Все восстановительные работы были проведены с обеспечением безопасности российскими миротворцами, за это огромное спасибо миротворческим силам в Нагорном Карабахе и надеемся, что сотрудничество будет продолжаться. Сначала мы планировали торжественное открытие, но поскольку у нас еще остаются без вести пропавшие, мы отменили это мероприятие», - рассказал заместитель главы администрации Мартунинского района Масис Дзагорян.

«Нашей задачей на сегодня является обеспечение безопасности проведения работ по пуску насосной станции на артезианской скважине для обеспечения бесперебойной подачи воды в два населенных пункта Таговард и Красный Базар. Присутствие российского миротворческого контингента на данных работах необходимо в связи с тем, что данная артезианская скважина находится на линии разграничения», - сообщил представитель российского миротворческого контингента Андрей Зайцев.

Военнослужащие российского миротворческого континента в Нагорном Карабахе продолжают выполнять задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня и обеспечению безопасности восстановительных работ инженерной инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице