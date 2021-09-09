09.09.2021 (17:00)

Региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области приступило к обучению будущих военных водителей

Четыре профессиональных образовательных учреждения Регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области приступили к обучению будущих военнослужащих по специальности «водитель категории С».

Учебный процесс проходит на базе Волгоградской и Камышинской автошкол, а также Городищенского и Калачевского учебно-спортивных тренировочных комплексов. В общей сложности сдать на право управления грузовым автомобилем готовятся 145 человек.

Занятия по основам Правил дорожного движения и управления автотранспортом с будущими военными водителями проводят опытные преподаватели и инструкторы оборонной организации.

Для качественной подготовки будущих армейских специалистов задействованы аудитории, оборудованные мультимедийными установками, стендами и макетами по устройству автомобильной техники. Навыки вождения обучаемые получают на грузовых автомобилях КамАЗ.

Все это даст будущим военнослужащим возможность получить базовые знания по управлению и техническому обслуживанию современной военной автомобильной техники.

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