09.09.2021 (17:00)
Региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области приступило к обучению будущих военных водителей
Четыре профессиональных образовательных учреждения Регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области приступили к обучению будущих военнослужащих по специальности «водитель категории С».
Учебный процесс проходит на базе Волгоградской и Камышинской автошкол, а также Городищенского и Калачевского учебно-спортивных тренировочных комплексов. В общей сложности сдать на право управления грузовым автомобилем готовятся 145 человек.
Занятия по основам Правил дорожного движения и управления автотранспортом с будущими военными водителями проводят опытные преподаватели и инструкторы оборонной организации.
Для качественной подготовки будущих армейских специалистов задействованы аудитории, оборудованные мультимедийными установками, стендами и макетами по устройству автомобильной техники. Навыки вождения обучаемые получают на грузовых автомобилях КамАЗ.
Все это даст будущим военнослужащим возможность получить базовые знания по управлению и техническому обслуживанию современной военной автомобильной техники.