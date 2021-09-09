09.09.2021 (16:25)

В Калининградской области прошла церемония открытия совместного стратегического учения «Запад-2021»

Основные мероприятия состоялись на территории полигона Правдинский, который предназначен для проведений стрельб из различного вооружения, тактических и тактико-специальных занятий с воинскими частями и подразделениями армейского корпуса Балтийского флота.

На церемонии присутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, командный состав армейского корпуса флота, а также ветераны Вооружённых Сил, военнослужащие, принимающие участие в учении. В ходе краткого митинга адмирал Александр Носатов напутствовал подчинённых на качественное выполнение учебно-боевых задач и пожелал балтийцам успехов в ходе совместного стратегического учения.

Командующий Балтийским флотом отметил, что флот готов к проведению совместного стратегического учения «Запад-2021». «Для Балтийского флота данное учение является серьезным экзаменом», - отметил адмирал Александр Носатов и выразил уверенность, что в ходе учения «командиры всех степеней продемонстрируют навыки управления своими подразделениями в условиях и обстановке, приближенных к боевым».

Церемония завершилась общим торжественным прохождением боевой техники и военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота.

Также торжественные церемонии открытия учения прошли на территории морского десантного полигона Балтийского флота Хмелёвка, в соединениях и частях Балтийской военно-морской базы.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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