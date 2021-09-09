09.09.2021 (17:25)

Военные топографы ЗВО в рамках ССУ «Запад–2021» создали на полигоне Мулино трехмерные цифровые модели местности для межвидовой группировки войск

Военные топографы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) с использованием трехмерного моделирования создали на полигоне Мулино в Нижегородской области современную систему навигации для межвидовой группировки войск, принимающей участие в совместном стратегическом учении (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад–2021».

Подразделения топографической службы армии развернули в полевых условиях новейшие подвижные навигационно-геодезические комплексы ПНГК-1 и подвижные цифровые топографические системы ПЦТС для построения новых макетов местности.

С помощью современной техники военные топографы ЗВО создали 3D-макет местности, на который в режиме реального времени наносятся изменения учебно-боевой обстановки по фронту глубиной до 20 километров.

Новые топографические системы способны осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации о местности на различных носителях, оперативно создавать и обновлять геоинформационные документы в цифровом и аналоговом виде.

Кроме того, ПЦТС способна проводить анализ и оценку местности в топогеодезическом отношении, создавать цифровые ортофотопланы, печатать топографические карты, создавать пространственные модели местности, отображать 3D-модели на экранах центра оперативного управления межвидовой группировки войск.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице