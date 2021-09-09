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09.09.2021 (17:40)

В центре Самары открылась новая выставка раритетной военной техники

Командование 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) организовало выставку раритетной военной техники у штаба объединения в Самаре.

Техника для статичного показа выставлена на улице Фрунзе, 165 — за новым памятником «Генералы земли Самарской». На выставке представлены 152-мм гаубица образца 1943 года Д-1, 100-мм полевая пушка образца 1944 года БС-3, 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23, боевая колёсная плавающая бронемашина БТР-70, первая советская полевая автоматическая зенитная пушка АЗП-57 и другие образцы.

Техника находится за решетчатым металлическим забором на территории штаба и периодически может быть заменена на другие образцы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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