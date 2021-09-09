09.09.2021 (16:30)

В Белоруссии российские десантники-участники ССУ «Запад-2021» провели рекогносцировку полигонов Брестский и Обуз-Лесновский

Передовые подразделения и командование Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск, принимающие участие в российско-белорусском стратегическом учении «Запад-2021», совместно со штабом руководства от Вооруженных сил Республики Беларусь провели рекогносцировку полигонов Брестский и Обуз-Лесновский, осмотрели площадки для предстоящей высадки оперативно-тактического десанта.

В ходе активной фазы учения десантникам из России и Белоруссии предстоит отработать десантно-штурмовые действия: выполнить десантирование личного состава и техники, уничтожить условного противника в районе приземления, удержать выгодные рубежи и обеспечить успешные действия основной группировки войск (сил).

В рамках подготовительного этапа в пунктах постоянной дислокации частей, принимающих участие в практических действиях, проведена пристрелка автоматов АК-74М, гранатометов РПГ-7Д и пулеметов ПКМ и вооружения боевых машин. Проведена подготовка к десантированию боевых машин десанта.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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