09.09.2021 (17:15)

Командующий войсками ЦВО наградил участников учения «Рубеж-2021» на горном полигоне в Киргизии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командующий войсками ЦВО наградил участников учения «Рубеж-2021» на горном полигоне в Киргизии

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин наградил личный состав воинских контингентов, принимавших участие в учении «Рубеж-2021». Церемония награждения прошла на горном полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии. Военнослужащие Киргизии и Казахстана были удостоены медали «За укрепление боевого содружества», российские – медали «За отличие в учениях».

По завершении церемонии награждения генерал-полковник Александр Лапин участникам учения дальнейших успехов в воинской службе. «Новых побед. Берегите себя и своих подчиненных!», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» проходило с 7 по 9 сентября в Киргизии. В нем были задействованы воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), а также органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства «Тигр», реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

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