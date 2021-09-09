09.09.2021 (17:05)

Две эскадрильи ударных вертолётов переброшены в Нижегородскую область в рамках ССУ «Запад–2021»

Более 20 ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» совершили перелет на один из аэродромов в Нижегородской области в рамках подготовки к совместному стратегическому учению (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад–2021».

Экипажи армейской авиации вылетели с аэродромов на территории Западного военного округа, беспосадочно преодолев в среднем более 500 км.

В настоящий момент на вертолетах проводится послеполётное обслуживание и подготовка авиационной техники к выполнению задач по боевому применению авиационных средств поражения и авиационной поддержке наземных группировок войск в ходе ССУ «Запад–2021».

Лётный состав приступил к изучению района проведения предстоящих полетов, отработке тренажей на технике и организации взаимодействия с группами руководства полетами на аэродромах и полигонах в Нижегородской области.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице