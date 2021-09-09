09.09.2021 (16:45)

В Киргизии на учении «Рубеж-2021» были опробованы новые алгоритмы совместных действий

На церемонии закрытия учения Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2021» командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин заявил: «Личный состав всех стран показал значительно возросший уровень подготовки и слаженности и в первую очередь штабов, которые действовали по единому замыслу операции и оперативно реагировали на изменения в обстановке. С гордостью могу сказать, что цели учения «Рубеж-2021» достигнуты, а приобретенный опыт послужит надежным гарантом выполнения задач в реальной боевой обстановке».

Командующий военным округом также отметил, что на учении были опробованы заранее разработанные алгоритмы и матрицы совместных действий, что позволило более чем в два раза сократить время на оценку обстановки и принятие целесообразного решения.

«В ходе непосредственной подготовки к учению нами был детально разобран опыт последних вооруженных конфликтов и в первую очередь в Сирийской Арабской республике. Это позволило внедрить новые способы боевых действий в горах, скорректировать порядок применения сил и средств, выдвигая на первый план разведывательно-огневые, специальные и маневренно-ударные действия», – подчеркнул Александр Лапин.

Кроме того, по его словам, на учении были отработаны способы зонального прикрытия объектов коллективных сил от ударных беспилотников с помощью новых средств радиоэлектронной борьбы «Поле-2021», «Житель» и «Свет-КУ»

Справочно:

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне Эдельвейс. В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего задействовано более 1 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы в Киргизии.

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