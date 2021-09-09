09.09.2021 (16:15)

Учение четырех стран «Рубеж-2021» перешло в активную фазу на горном полигоне Эдельвейс в Киргизии

Военнослужащие воинских контингентов России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана в ходе совместного учения «Рубеж-2021» в Киргизии при поддержке артиллерии и авиации разгромили условное незаконное вооруженное формирование (НВФ), перешедшее госграницу.

По легенде учения, передовые отряды вооруженных боевиков на автомобилях повышенной проходимости незаконно перешли госграницу для захвата населенного пункта, создания опорного лагеря и дальнейшего проведения диверсионных действий по дестабилизации обстановки в регионе. Российский расчет комплекса БпЛА «Орлан-10» произвел воздушную разведку местности, обнаружил перемещение колонны техники и места скопления боевиков. Их координаты были переданы в занявшие оборону на маршруте выдвижения НВФ мотострелковые подразделения, усиленные танками.

После поражения огнем «противник» попытался произвести перегруппировку для дальнейшего продвижения к населенному пункту. Данные о его месте нахождения были переданы киргизским расчетам ствольной и реактивной артиллерии, которые сосредоточенным огнем уничтожили основные силы НВФ. Мотострелковые подразделения трех стран на бронеавтомобилях «Тигр», бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-1, усиленные экипажами танков Т-72, наступая по флангу, завершили разгром основных сил противника.

Для поиска и уничтожения разрозненных групп противника и препятствия проникновению их подкрепления через госграницу были задействованы штурмовые группы, которые во взаимодействии с наступающими подразделениями разгромили остатки НВФ.

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало 7 сентября в Киргизии. В нем задействованы воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), а также органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства «Тигр», реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

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