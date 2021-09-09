09.09.2021 (15:45)

В Киргизии российские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 обеспечили поддержку войск на учении «Рубеж-2021»

Российские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 обеспечили поддержку наземной группировки войск в ходе учения «Рубеж-2021» на полигоне Эдельвейс в Киргизии.

Самолеты Су-25СМ и вертолеты Ми-8, задействованные в совместной операции по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования (НВФ), нанесли удар 80-миллимитровыми неуправляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» по мишеням, имитирующим колонну военной техники и скопление живой силы противника.

Кроме того, вертолеты перебросили тактический десант двух стран для проведения разведывательно-поисковых операций и блокирования отходящих групп условного НФВ.

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало 7 сентября на полигоне Эдельвейс в Киргизии. В нем задействованы воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), а также органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего — более 100 человек и около 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства «Тигр», реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы в Киргизии.

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