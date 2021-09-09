09.09.2021 (15:05)

В ходе учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» военнослужащие сорвали планы условного противника

В ходе учения Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2021» российские огнеметные подразделения и расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» сорвали наступление условного противника.

По замыслу тактического эпизода условный противник планировал занять населенный пункт. Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» обнаружил его передвижение. Полученные данные были переданы на командный пункт.

Затем командующий Коллективных сил быстрого развертывания принял решение задействовать подразделения прикрытия в составе мотострелкового взвода, усиленного танками, огнеметным и зенитно-ракетным взводами. Они должны были заставить условного противника преждевременно развернуться в боевой порядок и наступать в невыгодном для него направлении. Учебно-боевая задача при помощи залпового огня из реактивных пехотных огнеметов РПО-ПДМ-А и обстрела из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» была успешно выполнена. Военнослужащие нанесли максимальный урон технике и живой силе условного противника.

Справочно:

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне Эдельвейс. В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего задействовано более 1 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

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