09.09.2021 (16:00)

Военные связисты и специалисты РЭБ ЗВО развернули современную защищенную систему управления войсками в районах проведения ССУ «Запад-2021»

Военные связисты и специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) в рамках совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» оборудовали в назначенных районах пункты управления и защищенные узлы связи.

При выполнении поставленной задачи были созданы современные пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации. Военные связисты обеспечили развертывание цифровых каналов передачи информации, работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, видео-конференц-связи на пунктах управления.

Специалисты РЭБ ЗВО создали скрытую систему управления войсками и защиту пунктов управления от беспилотных летательных аппаратов условного противника, осуществив защиту радиоканалов от массированного воздействия и подавления радиочастот РЭБ, обеспечив непрерывное управление войсками в районах проведения ССУ «Запад-2021».

При этом особое внимание было уделено обеспечению качественной работы каналов связи и передачи информации в звеньях «командование округом – объединение – соединение – батальон».

На ССУ «Запад-2021» связисты ЗВО используют современные комплекты связи, поставленные в войска в 2021 году. Для обеспечения защищенной связи к учению привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 600 единиц специальной техники в том числе станции связи Р-160-0,5 и цифровые комплексы связи П-240И-4 «Переселенец», способные создать более ста закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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