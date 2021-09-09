09.09.2021 (15:30)

Командующий войсками ЗВО поздравил участников «Запада-2021» с началом совместного стратегического учения

На полигоне Мулино в ходе церемонии открытия совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев заявил: «В ходе практических действий мы будем учиться вести оборонительные действия, делиться практическим опытом по отражению агрессии и в борьбе с терроризмом».

Также он добавил: «Задействованный на полигонах состав сил и средств и самые современные образцы боевой техники позволяют решать весь спектр задач, стоящих перед участниками учения».

В заключение своей речи командующий войсками ЗВО пожелал всем участникам учения успеха и побед в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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