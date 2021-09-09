09.09.2021 (14:15)

На совместных стратегических учениях «Запад-2021» будут присутствовать военные наблюдатели из Китая, Вьетнама и Мьянмы

Представители вооруженных сил Китая, Вьетнама и Мьянмы в качестве наблюдателей примут участие в совместном стратегическом учении (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Накануне военные наблюдатели из Мьянмы прибыли в Нижегородскую область для ознакомления с планом учения и для участия в торжественной церемонии открытия, которая состоялась на полигоне Мулино.

Вооруженные силы Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки будут представлены на учении оперативными группами офицеров в составе штаба руководства.

В составе коалиционной группировки войск (сил) в рамках ССУ «Запад-2021» в совместных практических действиях на полигонах примут участие подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии.

На основной этап ССУ «Запад-2021» также приглашены свыше 100 представителей военных ведомств при дипломатических представительствах аккредитованных в Российской Федерации иностранных государств.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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