09.09.2021 (13:30)

На полигоне Мулино для размещения иностранных участников учений «Запад-2021» развернут современный полевой лагерь

В Нижегородской области на полигоне Мулино развернут современный полевой лагерь, предназначенный для размещения иностранных участников совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь – «Запад-2021». Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв. «Завершено оборудование полевого лагеря для размещения военнослужащих иностранных государств, которые примут участие в ССУ «Запад-2021», – заявил генерал-полковник Александр Журавлёв.

«В состав лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, столовые с кухнями, медицинский пункт и другие элементы, необходимые для выполнения задач учения», – отметил командующий войсками ЗВО.

Также на территории полевого лагеря оборудованы спортивный городок, комнаты контейнерного типа для хранения оружия, в установленном порядке организована караульная служба.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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