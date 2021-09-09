09.09.2021 (12:30)

Перед участниками совместного стратегического учения «Запад-2021» выступили артисты Ансамбля песни и пляски ЗВО

На полигоне Мулино в Нижегородской области после церемония открытия совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» перед военнослужащими-участниками учения выступили артисты Ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

На плацу полевого лагеря развернута крытая сцена, предназначенная для проведения досуговых мероприятий в рамках культурно-художественного обслуживания участников учения, на которой артисты АПП ЗВО представили зрителям свою концертную программу.

Военнослужащие ЗВО и воинских контингентов вооруженных сил иностранных государств – Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, входящих в состав коалиционной группировки войск, созданной в рамках ССУ «Запад-2021», стали свидетелями яркого и запоминающегося представления с танцевальными и песенными композициями из репертуара одного из лучших творческих коллективов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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