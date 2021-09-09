09.09.2021 (12:05)
Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота провёл тренировку по выходу из торпедного аппарата
Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Колпино» Черноморского флота выполнил зачётное упражнение по покиданию аварийной подводной лодки через торпедный аппарат.
Мероприятие прошло на учебно-тренировочном комплексе (УТК) подводников Черноморского флота.
В ходе тренировки подводники выполнили нормативы по одеванию спасательного снаряжения и отработали выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата. Кроме теоретической и практической подготовленности, необходимой для выполнения данного упражнения, подводники совершенствовали уровень психологической готовности, необходимый для выхода через торпедный аппарат.
Также в бассейне УТК подводники провели тренировку по посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.
Тренировки по эвакуации личного состава через торпедный аппарат являются одним из основных способов аварийного покидания подводной лодки и проходят регулярно и в соответствии с планом боевой подготовки флота.