09.09.2021 (10:25)

На полигоне Мулино в Нижегородской области состоялась церемония открытия совместного стратегического учения «Запад-2021»

На полигоне Мулино в Нижегородской области состоялась церемония открытия совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

На плацу полевого лагеря в присутствии должностных лиц штаба руководства учением и всего личного состава в торжественной обстановке был поднят флаг учения и государственные флаги стран – участниц.

Слова приветствия от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу участникам совместного стратегического учения «Запад-2021» передал статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

«Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил», - отметил в своем выступлении статс-секретарь – заместитель Министра обороны России.

«Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между нашими военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества», - подчеркнул он.

В своем выступлении Николай Панков особо отметил, что учение «Запад-2021» «носит сугубо оборонительный характер», что оно «направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств».

С напутствием к военнослужащим также обратились руководители иностранных военных делегаций. По завершении состоялось прохождение торжественным маршем подразделений, принимающих участие в совместном учении.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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