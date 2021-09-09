09.09.2021 (11:00)

В Крыму проходит плановое учение разведчиков армейского корпуса Черноморского флота

С соединением разведки армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированного в Республике Крым, проводится плановое тактико-специальное учение (ТСУ).

В рамках учения разведывательные подразделения отрабатывают различные варианты перемещения в район выполнения задач как по земле, в составе военных колонн, так и по воздуху с применением вертолётов армейской авиации.

На марше были отработаны задачи боевого охранения и всестороннего обеспечения воинских колонн, преодоления зараженных участков местности, ведения разведки с применением БпЛА, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и ударов его авиации, эвакуации условных раненых из боевых машин и оказания им первой медицинской помощи.

Непосредственно на полигоне боевой подготовки, разведчики в различное время суток совершенствуют свои навыки в организации наблюдательных постов, разведывательных засад, поиске опорных баз условного противника, действий в дозоре, а также отработают приемы маскировки, скрытного передвижения и оборудования мест отдыха.

Группы командования подразделениями в ходе учения основное внимание уделяют вопросам организации эффективного ведения разведки с применением комплексов «Стрелец», которые обеспечивают решение основных задач боевого управления подразделениями, связи и передачи информации между командирами и подчинёнными, анализа данных и выдачи целеуказаний для применения высокоточного оружия.

В ТСУ задействовано около 300 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице