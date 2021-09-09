09.09.2021 (13:00)

Более 20 самолётов и вертолётов Тихоокеанского флота задействовано в лётно-тактическом учении на Камчатке

Более 20 самолётов и вертолётов смешанного авиационного полка из состава Войск и сил на Северо-востоке России принимают участие в лётно-тактическом учении (ЛТУ) на Камчатском полуострове.

В ходе ЛТУ будут отработаны задачи боевого применения самолётов МиГ-31, Ил-38, Ан-12 и вертолётов Ка-27 и Ка-29.

На первом этапе учения высотные истребители МиГ-31БН и транспортный самолёт Ан-12 перебазировались на запасной аэродром Угольные Копи в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления. Подразделения наземного обеспечения организовали связь с экипажами на основных и запасных частотах и обеспечили радиотехническую поддержку лётчиков с привлечением расчётов пунктов наведения.

На следующем этапе ЛТУ 4 противолодочных самолёта Ил-38 в составе отряда произведут поиск и уничтожение бомбами подводных лодок и надводных кораблей условного противника.

Также в ходе лётно-тактического учения вертолёты Ка-29 уничтожат диверсионно-разведывательные группы противника и высадят десант на аэродром Пущино. В свою очередь пара Ка-27ПС проведёт поиск и эвакуацию из воды с подъёмом лебедкой на вертолёт манекена, имитирующего человека, терпящего бедствие.

Основными целями ЛТУ является совершенствование навыков экипажей истребительной, противолодочной и транспортной авиации по проведению разведки, поиску воздушных целей, а также надводных и подводных кораблей. В рамках учения лётчики отработают полётные задания в дальних и ближних зонах в составе пар и звеньев с применением боевого бортового вооружения.

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