09.09.2021 (10:00)

В Приморье в канун Дня танкиста специалисты ВВО восстановили две спецмашины на базе легендарного танка Т-34

В Приморском крае специалисты базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа восстановили советский тягач и кран, которые выполнены на базе легендарного танка Т-34.

Вторая жизнь дана бронированному тягачу Т-34Т и самоходному стреловому поворотному крану СПК-5. Работа над восстановлением уникальных раритетных машин шла более полугода. Ремонтники проделали большую работу по комплектованию машин из состояния пустых корпусов списанной техники.

Восстановленные тягач и кран пополнят уникальный музей бронетанковой техники воинской части, в состав которого входят более 20 экземпляров различной бронетанковой техники военного времени.

Жители и гости города Арсеньев, где расположена база хранения с музеем, смогут увидеть восстановленную технику в рамках Дня открытых дверей в субботу 11 сентября в канун празднования Дня танкиста.

У военнослужащих базы есть большой опыт в восстановлении раритетной техники военного времени. Три года назад специалисты в рекордно короткие сроки восстановили до ходовых характеристик американский средний танк «Шерман» времен Великой Отечественной войны, поднятый со дна Баренцева моря водолазами Северного флота.

Справочно:

Т-34-Т — советский бронированный тягач. Разработан на базе среднего танка Т-34 на Уралвагонзаводе. Предназначен для эвакуации аварийных танков с поля боя из зоны действия огня противника. В качестве основного вооружения использовался модифицированный пулемёт Дегтярёва.

СПК-5 — советский самоходный стреловой поворотный кран, создан на базе танка Т-34 в КБ Завода №183. В результате переоборудования, башня Т-34 демонтировалась, а на крыше корпуса устанавливалась полноповоротная установка с крановой стрелой грузоподъёмностью 5 тонн. В качестве силовой установки использовался дизельный двигатель В-2-34Кр мощностью 500 л.с. Основное отличие от базового варианта, используемого на Т-34, являлось наличие механизма отбора мощности.

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