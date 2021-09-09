09.09.2021 (09:30)

Расчеты ЗРК С-300В4 ЮВО уничтожат высокоскоростные воздушные цели условного противника в Астраханской области

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоится тактическое учение с зенитно-ракетным соединением противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО), оснащенным уникальной зенитно-ракетной системой (ЗРС) С-300В4 и подразделениями войсковой ПВО мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии.

Расчеты ЗРК С-300В4 совершили марш в район полигона Капустин Яр, выполнили инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство. На маршруте следования военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности.

По плану учения личный состав подразделений ПВО выполнит нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению группы воздушных целей. Военнослужащие с помощью зенитных управляемых ракет уничтожат высокоскоростные воздушные мишени, имитирующие крылатые и оперативно-тактические ракеты условного противника.

Особое внимание уделено маскировке комплексов, в том числе с учетом ландшафта местности и погодных условий, будут задействованы тактические группы аэрозольного противодействия и дымовые команды.

Всего в учении принимают участие около 700 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 100 единиц техники, в том числе: ЗРК «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Оса-АКМ», ПЗРК «Стрела-10».

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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