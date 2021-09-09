09.09.2021 (09:00)

Разведчики ЮВО провели специальные операции в ходе двусторонних батальонных тактических учений в Чечне

Подразделения разведки мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота провели специальные операции в ходе двусторонних батальонных тактических учений на полигоне Гвардеец в Чечне.

Военнослужащие отработали действия по поиску и ликвидации групп условного противника с применением радиолокационных станций разведки СБР-3 и ПСНР-8, возможности которых позволяют обнаружить условного противника на расстоянии до 15 км, а также беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», способных действовать на удалении до 120 км от точки пуска, точно определяя координаты и характер целей.

Упражнения учебных стрельб разведчики выполнили из автомата АКС-74М и специальной снайперской винтовки ВСС «Винторез». Кроме того, военнослужащие отработали тактику проведения засад и налетов.

Всего в учении задействовано более 200 единиц техники, в их числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, буксируемые миномёты «Сани», бронеавтомобиль «Рысь», КамАЗы 5350, буксируемые артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82А.

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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