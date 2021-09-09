09.09.2021 (08:30)

На 45 котельных Южного военного округа приступили к пробным топкам

Специалисты жилищно-коммунальной службы №3 (г. Краснодар) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) года с 6 сентября 2021 года начали пробные топки на 45 котельных, расположенных в Краснодаре, Кореновске, Ейске и Майкопе для обеспечения стабильного отопительного периода 2021-2022 гг.

Пробные топки необходимо проводить для проверки готовности системы теплоснабжения к началу отопительного сезона, они включают в себя промывку оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок, а также систем отопления, тепловых сетей, особое внимание уделяется проверке работы котлов, контрольно-измерительных приборов и топливных хозяйств.

Выполнение запланированных задач в срок и профессиональная работа специалистов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО позволят успешно завершить мероприятия подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг, обеспечить стабильную работу теплосетевого и теплогенерирующего комплекса.

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