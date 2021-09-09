09.09.2021 (08:00)

Артиллеристы ЮВО учились уничтожать противника из орудий большой мощности на учении в Северной Осетии

Артиллерийские подразделения соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на учении в Северной Осетии уничтожили условного противника из орудий большой мощности.

По замыслу тактических действий, расчеты беспилотных летательных аппаратов провели воздушную разведку и обнаружили позиции условного противника. Руководство приняло решение нанести сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по живой силе и командным пунктам «противника».

Артиллеристы получили координаты и нанесли огневой удар из 240-мм самоходных минометов «Тюльпан», уничтожив укрепленные объекты и фортификационные сооружения противника. Скопления живой силы поражали батареи из минометных комплексов «Сани». При смене огневых позиций минометные расчеты преодолели трассу, оборудованную бродом, участком зараженной местности и колейным мостом.

Учение прошло на полигоне Тарское. В нем приняли участие более 800 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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