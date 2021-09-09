09.09.2021 (07:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели очередной этап полевого выхода мотострелкового батальона
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели очередной этап полевого выхода с военнослужащими мотострелкового батальона.
На очередном этапе полевого выхода командир батальона, проверив готовность личного состава и техники к маршу, отдавал боевой приказ командирам рот на совершение марша.
Управляя колонной по маршруту на максимально возможных скоростях, регулируя ее в соответствии с условиями движения, командир батальона разворачивал подразделение на назначенных рубежах в предбоевые и боевые порядки и отдавал вводные о налете авиации противника, на преодоление участков местности, зараженных радиоактивными или отравляющими веществами, при обнаружении участков дистанционного минирования, при артиллерийском налете, а также при встрече с противником.
Полевой выход мотострелкового батальона завершится в конце текущей недели.