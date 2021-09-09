09.09.2021 (04:15)

В Приморской общевойсковой армии ВВО прошло занятие по метанию ручных гранат

В Приморском крае на полигоне «Ильинский» военнослужащие разведывательного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели тактическое учение с метанием ручных кумулятивных гранат.

Разведчики применили ручные кумулятивные гранаты РКГ-3 для уничтожения танков и боевых машин пехоты условного противника. Для получения оценки «отлично» военнослужащим необходимо было попасть в центральную часть мишени, находящуюся в 25 метрах от рубежа открытия огня и поразить её не позднее чем через 30 секунд после получения команды.

Предварительно военнослужащие изучили материальную часть гранат и их боевые свойства, требования безопасности и правила обращения с ними, а также тренировали свои навыки на учебных противотанковых гранатах УПГ-8 и освоили приёмы броска из различных положений на занятиях по тактической и физической подготовке.

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