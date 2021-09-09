09.09.2021 (06:00)

Специалисты инженерных войск ВВО на учении в Забайкалье применили новейший многоцелевой комплекс развертывания временных дорог (КРВД)

Специалисты инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в ходе тактико-специального учения в Забайкальском крае в кротчайший срок проложили 150-метровую дорогу по пересеченной местности для прохода группировки войск.

На учении военнослужащие в составе подразделений отрабатывали инженерную разведку местности, оборудование инженерных заграждений, минных полей, осуществляли маскировку техники, средств энергоснабжения и очистки воды.

Главным эпизодом учения стало оперативное оборудование дороги для прохода подразделений. Инженеры, используя новейший многоцелевой комплекс развертывания временных дорог (КРВД), смогли за 20 минут проложить дорогу по пересеченной местности. Сверху было проложено два железных полотна шириной около 5 метров.

Для проверки результатов по дороге прошла колонна военной техники. Вес некоторых образцов техники достигал около 15 тонн.

Всего в тактико-специальном учении инженерных подразделений ВВО в Забайкальском крае принимает участие свыше 600 военнослужащих, задействовано более 150 образцов вооружения и военной техники.



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