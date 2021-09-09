09.09.2021 (05:30)
Огнеметчики ВВО на полигоне в Забайкалье совершенствуют навыки стрельбы из огнеметов «Шмель»
Военнослужащие огнеметных подразделений воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, в рамках проведения занятий по боевой подготовке отработают вопросы огневого поражения условного противника с применением ручных огнеметов «Шмель».
На этапе практических стрельб огнеметчиками будет выполнено развёртывание огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировка, подготовка вооружения к открытию огня, разведка целей и решение учебно-боевых задач по управлению огнём из реактивных пехотных огнеметов.
Ранее, на этапе подготовки огнеметчики освоили навыки прицеливания из диоптрического, оптического и ночного прицелов пехотных огнеметов, а также отработали производство выстрела по цели на мелкокалиберных огнеметных тренажерах и приборах для учебной стрельбы из огнеметов «Шмель».
Помимо этого, военнослужащие тренировались в практической разведке целей, определении дальности до них в горно-лесистой местности.
На этапе стрельбы огнеметчики выполнят боевые стрельбы из огнеметов «Шмель» по мишеням, имитирующим скопление живой силы, объекты, автомобильную и легкобронированную технику условного противника на дальностях до 600 м.