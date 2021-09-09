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09.09.2021 (05:30)

Огнеметчики ВВО на полигоне в Забайкалье совершенствуют навыки стрельбы из огнеметов «Шмель»

Военнослужащие огнеметных подразделений воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, в рамках проведения занятий по боевой подготовке отработают вопросы огневого поражения условного противника с применением ручных огнеметов  «Шмель».

На этапе практических стрельб огнеметчиками будет выполнено развёртывание  огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировка, подготовка вооружения к открытию огня, разведка целей и решение учебно-боевых задач по управлению огнём из реактивных пехотных огнеметов.

Ранее, на этапе подготовки огнеметчики освоили навыки прицеливания из диоптрического, оптического и ночного прицелов пехотных огнеметов, а также отработали производство выстрела по цели на мелкокалиберных огнеметных тренажерах  и приборах для учебной стрельбы из огнеметов «Шмель».

Помимо этого, военнослужащие тренировались в практической разведке целей, определении дальности до них в горно-лесистой местности.

На этапе стрельбы огнеметчики выполнят боевые стрельбы из  огнеметов «Шмель» по мишеням, имитирующим скопление живой силы, объекты, автомобильную и легкобронированную технику условного противника на дальностях до 600 м.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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